Якими Covid-вакцинами варто щеплювати онкохворих – МОЗ

Всі вакцини проти Covid-19, які наразі є в Україні, цілком підходять для щеплення людей, що страждають на онкологічні захворювання. Такого висновку дійшла Національна група експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ). Цю новину повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров`я.

– Люди з онкологічними хворобами можуть дуже важко перенести Covid-19, тому їм необхідно щепитися проти коронавірусної інфекції, – йдеться у повідомленні.

Мало того. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров`я, отримати вакцину проти Covid-19 разом із онкологічними хворими мають нагоду і їхні рідні, близькі, а також люди, які доглядають за ними.

Проте, як зазначають експерти НТГЕІ, дуже специфічне лікування, яке отримують люди, що страждають на онкологічні захворювання, може негативно позначитися на ефективності щеплення.

Виходячи з цього припущення, спеціалісти НТГЕІ розробили низку спеціальних рекомендацій щодо щеплення даної категорії хворих. Вони наберуть чинної сили після того, як до наказу МОЗ України будуть внесені відповідні зміни.

Станом на початок 2021 року в Україні на обліку в медичних установах перебувають один млн 187,6 тисяч пацієнтів з онкологічними захворюваннями.