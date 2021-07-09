Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

За минулу добу в Україні зафіксовано 655 нових випадків Covid-19

врач-педиатр

За минулу добу Covid-19 підтверджений у 655 осіб. З них 31 дитина і 37 медпрацівників.

Одужали за добу – 885 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 12 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 396 осіб.

Коронавірус в регіонах

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) і Львівської (39) областях.

  • м. Київ – 203;
  • Вінницька область – 5;
  • Волинська область – 11;
  • Дніпропетровська область – 22;
  • Донецька область – 46;
  • Житомирська область – 11;
  • Закарпатська область – 25;
  • Запорізька область – 23;
  • Івано-Франківська область – 3;
  • Київська область – 42;
  • Кіровоградська область – 4;
  • Луганська область – 17;
  • Львівська область – 39;
  • Миколаївська область – 12;
  • Одеська область – 62;
  • Полтавська область – 17;
  • Рівненська область – 8;
  • Сумська область – 24;
  • Тернопільська область – 3;
  • Харківська область – 30;
  • Херсонська область – 14;
  • Хмельницька область – 19;
  • Черкаська область – 23;
  • Чернівецька область – 6;
  • Чернігівська область – 4.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні

  • Захворіло – 2 240 246 осіб.
  • Померло – 52 572 людини.
  • Видужало – 2 176 110 осіб.

Вакцинація в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 223 408 осіб, з них отримали одну дозу – 2 223 406 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 082 602 осіб (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено  3 306 008 щеплень.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка