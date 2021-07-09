За минулу добу Covid-19 підтверджений у 655 осіб. З них 31 дитина і 37 медпрацівників.
Одужали за добу – 885 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 12 осіб.
За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 396 осіб.
Коронавірус в регіонах
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) і Львівської (39) областях.
- м. Київ – 203;
- Вінницька область – 5;
- Волинська область – 11;
- Дніпропетровська область – 22;
- Донецька область – 46;
- Житомирська область – 11;
- Закарпатська область – 25;
- Запорізька область – 23;
- Івано-Франківська область – 3;
- Київська область – 42;
- Кіровоградська область – 4;
- Луганська область – 17;
- Львівська область – 39;
- Миколаївська область – 12;
- Одеська область – 62;
- Полтавська область – 17;
- Рівненська область – 8;
- Сумська область – 24;
- Тернопільська область – 3;
- Харківська область – 30;
- Херсонська область – 14;
- Хмельницька область – 19;
- Черкаська область – 23;
- Чернівецька область – 6;
- Чернігівська область – 4.
Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні
- Захворіло – 2 240 246 осіб.
- Померло – 52 572 людини.
- Видужало – 2 176 110 осіб.
Вакцинація в Україні
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 223 408 осіб, з них отримали одну дозу – 2 223 406 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 082 602 осіб (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 306 008 щеплень.