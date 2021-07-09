За минулу добу Covid-19 підтверджений у 655 осіб. З них 31 дитина і 37 медпрацівників.

Одужали за добу – 885 осіб. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, за останні 24 години померло 12 осіб.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізовано 396 осіб.

Коронавірус в регіонах

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (203), Одеській (62), Донецькій (46), Київській (42) і Львівської (39) областях.

м. Київ – 203;

Вінницька область – 5;

Волинська область – 11;

Дніпропетровська область – 22;

Донецька область – 46;

Житомирська область – 11;

Закарпатська область – 25;

Запорізька область – 23;

Івано-Франківська область – 3;

Київська область – 42;

Кіровоградська область – 4;

Луганська область – 17;

Львівська область – 39;

Миколаївська область – 12;

Одеська область – 62;

Полтавська область – 17;

Рівненська область – 8;

Сумська область – 24;

Тернопільська область – 3;

Харківська область – 30;

Херсонська область – 14;

Хмельницька область – 19;

Черкаська область – 23;

Чернівецька область – 6;

Чернігівська область – 4.

Загальна Covid-статистика з початку пандемії в Україні

Захворіло – 2 240 246 осіб.

Померло – 52 572 людини.

Видужало – 2 176 110 осіб.

Вакцинація в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 223 408 осіб, з них отримали одну дозу – 2 223 406 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 1 082 602 осіб (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 306 008 щеплень.