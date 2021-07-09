У США розпочинають вакцинувати від коронавірусу тварин у зоопарках. Щеплення зроблять ссавцям, вразливим до інфікування вірусом.

Одними з перших кампанію імунізації розгорнуть зоопарки Окленда і Денвера.

Уколи зроблять тиграм, ведмедям, горилам. Для вакцинації використають речовину, розроблену ветеринарною компанією Zoetis.

Для повноцінного захисту тварин потрібно зробити два щеплення.

Під час експериментальної кампанії, погодженої Міністерством сільського господарства США, компанія Zoetis пожертвувала понад 11 тис. доз вакцини майже 70 зоопаркам і заповідникам на території країни.

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Водночас у зоопарку Окленда перші щеплення від коронавірусу зробили ще 30 червня 2021 року. Вакциновані тварини почуваються добре.

У світі були зафіксовані випадки захворювання тварин на коронавірус. Наприклад, у Данії спалах захворюваності серед норок спровокував масове знищення цих ссавців.

Крім того, вірус може чинити загрозу рідкісним видам. Через це актуальним є питання захисту не лише людей, а й представників фауни.