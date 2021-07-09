Антибіотик пеніцилін був відкритий випадково. Але ця випадковість стала початком нової ери в медицині – ери антибіотикотерапії.

У статті, опублікованій в журналі Science Translational Medicine, дослідники описали ще один випадково виявлений лікарський засіб, який може забезпечити альтернативне імунне рішення для усунення небезпеки стійких до антибіотиків бактеріальних інфекцій.

Знову, як і у Флемінга, головною дійовою особою є бактерія Staphylococcus aureus, але цього разу метицилін-стійкий золотавий стафілокок, небезпечний для життя штам, що не постраждав від метициліну й інших антибіотиків, і більш відомий під абревіатурою MRSA.

Старший автор статті, Ллойд Міллер, доктор медицини, що працює у відділі досліджень і розробок Janssen, каже, що дослідницька група спочатку мала намір вивчити механізми шкірних інфекцій MRSA у мишей зі здатністю виробляти інтерлейкін-1 бета (IL-1β) і без неї.

Цей білок, перетворений в активну форму ферментами, що мають назву каспази, підсилює захисний імунітет, допомагаючи імунним клітинам – нейтрофілам, моноцитам і макрофагам боротися з бактеріальними інфекціями.

– Ми дали мишам блокатор всіх каспаз (інгібітор панкаспази), з’єднання, відоме як Q-VD-OPH, вважаючи, що це зробить обидві групи мишей більш уразливими для інфекції MRSA, – говорить Міллер. – На наш подив, блокування каспаз мало протилежний ефект, що зумовило швидке і значне позбавлення від бактерій MRSA, підтримуючи життя імунних клітин і посилюючи їхню захисну функцію.

Відчуваючи, що вони, можливо, випадково виявили засіб боротьби з супербактеріями, Міллер і його колеги провели своє останнє дослідження, щоб підтвердити, що це несподіване відкриття не було випадковістю, і лікування спрацювало без застосування будь-яких антибіотиків.

Дослідники перевірили, чи може Q-VD-OPH у мишей мати ширшу активність проти двох інших небезпечних шкірних бактерій, Streptococcus pyogenes (причина безлічі захворювань, зокрема скарлатини, некротичного фасціїту і синдрому токсичного шоку) і Pseudomonas aeruginosa (загроза для госпіталізованих пацієнтів на апаратах ШВЛ, з катетерами або тих, що страждають від хірургічних ран або опіків).

Націлювання імунної системи організму на бактерії за допомогою інгібування панкаспази – так звана імунотерапія, спрямована на господаря – виявилося також успішним, як і для MRSA.

– Випадкове відкриття Олександра Флемінга привело до золотого віку антибіотиків, але тепер він добігає кінця через стійкі до антибіотиків бактерії, – говорить Міллер.

Здається, що ще одним сюрпризом у лабораторії може стати початок другого золотого століття – використання імунотерапії, спрямованої на господаря.

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