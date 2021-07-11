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Дмитро Кудрявцев |

Безпорадний Sinovac та нові правила в’їзду до Словаччини: Covid-новини 10 липня

коронавірус

Станом на ранок суботи, 10 липня, в світі зафіксували 179 042 нових випадки зараження коронавірусом. Найбільший приріст захворюваності фіксується в Бразилії, Індії, Великобританії й Росії. В Україні за минулу добу коронавірус було діагностовано у 507 осіб.

Статистика коронавірусу на 10.07

Детальніше про ситуацію з Covid-19 в Україні і світі читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коронавірус в Україні

Керівник Украероруху Андрій Ярмак повідомив, що пандемія практично не вплинула на кількість внутрішніх авіарейсів влітку 2021 року.

За його словами, кількість виконуваних перельотів зменшилася лише на 2% порівняно з 2019 роком, коли епідемія ще не почалася.

Крім того, МВС України повідомило про введення для вітчизняних туристів нових правил перетину кордону зі Словаччиною.

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Тепер українцям потрібно буде зареєструватися на спеціалізованому сайті, а сертифікат вакцинації діє тільки в тому випадку, якщо містить інформацію на словацькою, чеською, або англійською мовами.

Коронавірус в світі

Вакцина Sinovac не здатна впоратися зі штамом коронавірусу Дельта. За даними дослідників, саме ця мутація зараз домінує в Таїланді, Індії та інших країнах, які активно користувалися китайською вакциною.

Однак дві дози британської вакцини Oxford-AstraZeneca можуть імунізувати людей з рівнем нейтралізуючих антитіл на понад 90% проти варіанту Дельта.

Фото: Depositphotos

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