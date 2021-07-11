Безпорадний Sinovac та нові правила в’їзду до Словаччини: Covid-новини 10 липня

Станом на ранок суботи, 10 липня, в світі зафіксували 179 042 нових випадки зараження коронавірусом. Найбільший приріст захворюваності фіксується в Бразилії, Індії, Великобританії й Росії. В Україні за минулу добу коронавірус було діагностовано у 507 осіб.

Детальніше про ситуацію з Covid-19 в Україні і світі читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коронавірус в Україні

Керівник Украероруху Андрій Ярмак повідомив, що пандемія практично не вплинула на кількість внутрішніх авіарейсів влітку 2021 року.

За його словами, кількість виконуваних перельотів зменшилася лише на 2% порівняно з 2019 роком, коли епідемія ще не почалася.

Крім того, МВС України повідомило про введення для вітчизняних туристів нових правил перетину кордону зі Словаччиною.

Тепер українцям потрібно буде зареєструватися на спеціалізованому сайті, а сертифікат вакцинації діє тільки в тому випадку, якщо містить інформацію на словацькою, чеською, або англійською мовами.

Коронавірус в світі

Вакцина Sinovac не здатна впоратися зі штамом коронавірусу Дельта. За даними дослідників, саме ця мутація зараз домінує в Таїланді, Індії та інших країнах, які активно користувалися китайською вакциною.

Однак дві дози британської вакцини Oxford-AstraZeneca можуть імунізувати людей з рівнем нейтралізуючих антитіл на понад 90% проти варіанту Дельта.