Вакцинація двома дозами китайської вакцини Sinovac може підвищити рівень нейтралізуючих антитіл до 80-90% і забезпечити імунітет до коронавірусу Альфа, але не може відбитися від дуже заразного варіанту Дельта, який стає домінуючим в Таїланді, Індії та багатьох інших частинах світу.

Однак дві дози британської вакцини Oxford-AstraZeneca можуть імунізувати людей з рівнем нейтралізуючих антитіл більше 90% проти вірулентного варіанту Дельта.

Дослідження показує, що дві дози Sinovac плюс бустерна доза AstraZeneca можуть запобігти інфекції Дельта краще, ніж дві дози Sinovac, але все ж менше, ніж дві дози AstraZeneca.

Хоча в Таїланді поки немає вакцин з мРНК, для медичного персоналу первинної ланки, який в основному щеплений Sinovac, отримання бустерной дози AstraZeneca буде досить, щоб захистити їх від зараження варіантом Дельта, до появи вакцин з мРНК.

До слова, Таїланд отримав 14,5 млн доз вакцини Sinovac і два млн доз Sinopharm, також з Китаю.

В Україні вакциною CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech вже щепили понад 700 тис. людей. Нині цим препаратом щеплюють громадян у центрах масової вакцинації у всіх областях країни.

Що відомо про цю вакцину, яка ефективність та ціна, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Thaipbsworld