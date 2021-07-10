Київ досі є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Станом на 10 липня у столиці підтвердили 150 нових випадків Covid-19.

За весь час пандемії Covid-19 у світі 215 573 жителі Києва захворіли на небезпечний вірус. Водночас 10 495 місцевих мешканців отримали перше щеплення проти коронавірусу.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: