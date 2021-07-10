Як розвинути харизму і чи можна це взагалі зробити – питання, якими переймаються люди, спостерігаючи, як їхні знайомі, володіючи природним магнетизмом, досягають значних успіхів.

Факти ICTV поспілкувалися з психологом Альоною Асауленко, і дізналися, що таке харизма, та чи можливо її розвинути.

Що таке харизма

– Харизма – певна властивість особистості, особлива обдарованість, за допомогою якої людина впливає на оточення, тобто це певна привабливість, магнетизм, – каже Альона Асауленко.

За її словами, раніше харизму сприймали як надздібність, суперсилу. Зараз же її оцінюють як набір зовнішніх поведінкових та внутрішніх якостей, які допомагають впливати на інших людей.

Якості харизматичної особи:

впевненість у собі;

вміння контролювати свою волю;

наполегливість;

комунікабельність;

красномовство;

здатність мотивувати та надихати.

Чи можна розвинути харизму

Харизму варто сприймати як набір вроджених і придбаних якостей та навичок, вважає психолог. Частина рис закладається під час народження, однак деякі із них можна розвинути самостійно.

Водночас легше це зробити у більш ранньому віці, коли особистість ще не сформувалася.

– Є низка якостей, які, якщо розвивати з дитинства, можна зробити частиною особистості людини. Якщо це робити у більш дорослому віці, коли особистість вже сформувалася, це буде складніше, але не означає, що це неможливо, – пояснює Альона Асауленко.

Як розвинути харизму

За словами психолога, якщо людина буде пізнавати себе, розкривати свої особливості характеру, мислення, таланти, займатися красномовством, акторською майстерністю, брати участь в публічних виступах, паралельно займатися спортом, то вона зможе навіть у дорослому віці стати харизматичною людиною.

– Якщо це доросла і здорова людина, вона може сама над цим працювати. Також можна знайти ментора і психолога, який із цим допоможе, – коментує Альона Асауленко.

Топ-5 порад від Альони Асауленко з розвитку харизми:

вивчити себе, свою особистість;

активно працювати над голосом;

працювати над рухами, жестами, мімікою;

брати участь у публічних виступах, відстоювати свою позицію, не боятися дебатів;

виходити із зони комфорту.

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Як розвинути харизму у дитини

Дитині буде легше розвинути харизму, адже її особистість тільки формується. Однак батьки повинні бути обережними та заздалегідь вивчити особливості особистості малюка.

– Якщо це дитина, то тут потрібно бути дуже трепетним, звернути увагу на її якості та особливості темпераменту. Якщо вона екстраверт, дуже рухлива і активна, то розвиток харизматичності піде їй на користь. Але якщо вона інтроверт, тоді це може завдати шкоди, загнати її в кут, розвинути комплекси, травмувати, – пояснює фахівець.

Займаючись вихованням і розвитком дитини, батькам головне – не нашкодити, адже подібні прагнення можуть не лише негативно відобразитися на розвитку малюка, але і вплинути на все його життя.

Навіщо потрібна харизма

Харизматичність дозволяє подобатися і зачаровувати всіх. Але бажаючи придбати таку якість, людина повинна усвідомлювати, навіщо їй це потрібно.

– Потрібно розуміти мету. Якщо це потрібно, щоб заробити гроші, тоді можна розвинути лідерські якості. Якщо це треба, щоб вийти заміж, можна просто формувати впевненість у собі, – говорить Альона Асауленко.

Водночас не потрібно прагнути подобатися абсолютно всім просто так, додає психолог. Важливіше бути повноцінною і самодостатньою особистістю, яка чітко бачить мету і знайшла своє місце у житті.