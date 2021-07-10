Станом на ранок 10 липня, в Україні виявили 507 нових випадків коронавірусу. (з них 41 дитина та 33 медпрацівники).
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.
За весь час пандемії 2 240 753 українців захворіли на Covid-19. За минулу добу до лікарень госпіталізували 364 громадян.
Водночас зафіксували 20 летальних випадків, за весь час пандемії 52 592 людей померли від ускладнень небезпечного захворювання.
За добу від коронавірусу одужало 809 українців, за весь час пандемії 2 176 919 громадян змогли подолати хворобу.
Статистика випадків/щеплень (одна доза)
Київ – 150/10495
Вінницька область – 13/3175
Волинська область – 3/778
Дніпропетровська область – 22/4316
Донецька область – 29/1550
Житомирська область – 10/2691
Закарпатська область – 2/550
Запорізька область – 4/1651
Івано-Франківська область – 10/1132
Київська область – 47/3695
Кіровоградська область – 11/953
Луганська область – 16/148
Львівська область – 29/2801
Миколаївська область – 13/1650
Одеська область – 29/2162
Полтавська область – 8/3576
Рівненська область – 11/865
Сумська область – 9/975
Тернопільська область – 3/1024
Харківська область – 40/2639
Херсонська область – 13/1147
Хмельницька область – 7/1109
Черкаська область – 11/1575
Чернівецька область – 7/1581
Чернігівська область – 10/1089
Від початку кампанії вакцинації щеплено 2 277 228 українців, з них отримали 1 дозу – 2 277 226 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 143 442 людей (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 420 668 щеплень.
За останню добу здійснили 40 197 тестувань (серед них 18 520 методом ПЛР та 8 452 методом ІФА). Водночас провели 13 225 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні провели 11 020 262 ПЛР-тестувань.