Станом на ранок 10 липня, в Україні виявили 507 нових випадків коронавірусу. (з них 41 дитина та 33 медпрацівники).

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.

За весь час пандемії 2 240 753 українців захворіли на Covid-19. За минулу добу до лікарень госпіталізували 364 громадян.

Водночас зафіксували 20 летальних випадків, за весь час пандемії 52 592 людей померли від ускладнень небезпечного захворювання.

За добу від коронавірусу одужало 809 українців, за весь час пандемії 2 176 919 громадян змогли подолати хворобу.

Статистика випадків/щеплень (одна доза)

Київ – 150/10495

Вінницька область – 13/3175

Волинська область – 3/778

Дніпропетровська область – 22/4316

Донецька область – 29/1550

Житомирська область – 10/2691

Закарпатська область – 2/550

Запорізька область – 4/1651

Івано-Франківська область – 10/1132

Київська область – 47/3695

Кіровоградська область – 11/953

Луганська область – 16/148

Львівська область – 29/2801

Миколаївська область – 13/1650

Одеська область – 29/2162

Полтавська область – 8/3576

Рівненська область – 11/865

Сумська область – 9/975

Тернопільська область – 3/1024

Харківська область – 40/2639

Херсонська область – 13/1147

Хмельницька область – 7/1109

Черкаська область – 11/1575

Чернівецька область – 7/1581

Чернігівська область – 10/1089

Від початку кампанії вакцинації щеплено 2 277 228 українців, з них отримали 1 дозу – 2 277 226 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 143 442 людей (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 420 668 щеплень.

За останню добу здійснили 40 197 тестувань (серед них 18 520 методом ПЛР та 8 452 методом ІФА). Водночас провели 13 225 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні провели 11 020 262 ПЛР-тестувань.