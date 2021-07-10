CoronaVac (вакцина від коронавірусу) – ефективність і побічні ефекти

Хто розробив вакцину CoronaVac
Вакцину CoronaVac розробила китайська Sinovac Biotech, яка виробляє від 300 до 500 млн різних доз вакцин на рік.
СoronaVac — це цільновірусна інактивована вакцина. Вірус вирощують на клітинних культурах і хімічно інактивують. Коли вакцину вводять в організм, імунітет реагує не лише на спайковий білок, а на весь вірус.
Вакцина від Sinovac Biotech випускається як у багатодозових ампулах, так і у формі готового для вакцинації шприца з препаратом.
Вакцину можна зберігати у звичайному холодильнику за температури від +2 до +8°C. Препаратом можуть щепитися люди віком від 18 років.
Препарат схвалений для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Нині її використовують більш ніж 25 країн.
Ефективність вакцини та побічні ефекти
Ефективність вакцини компанії Sinovac Biotech різниться.
Під час випробування в Індонезії речовина продемонструвала ефективність у боротьбі з вірусом на рівні 65%. У дослідженні брали участь 1 620 осіб. На думку фахівців, це недостатньо для того, щоб робити висновки щодо властивостей вакцини.
Наймасовіше дослідження вакцини Sinovac проходило у Бразилії. Дослідження провів Інститут Бутантан за участі 13 тис. добровольців. Загальна ефективність вакцини становить 50,38%, хоча раніше бразильські дослідники повідомляли про вищу ефективність цієї вакцини – 78%.
На початку березня у Туреччині успішно завершилася третя фаза клінічних випробувань вакцини CoronaVac. Остаточна ефективність сироватки склала 83,5%. На фінальному етапі випробувань вакцини взяли участь понад 10 тис. людей.
За даними ВООЗ, вакцина запобігла симптоматичному захворюванню у 51% вакцинованих та запобігла тяжкому перебігу Covid-19 та госпіталізації у 100% досліджуваних.
Найпоширеніші побічні ефекти – біль в місці ін’єкції, головний біль і втома. Також можуть виникнути:
- почервоніння в місці уколу;
- лихоманка або озноб;
- біль в м’язах або суглобах, біль в животі, біль в горлі;
- кашель або нежить;
- блювота або нудота, діарея;
- алергічні реакції на шкірі, слизовій оболонці;
- набряк повік, почервоніння очей.
Склад вакцини
Скільки потрібно вводити доз
Вакцину CoronaVac вводять внутрішньом’язово. Для вироблення імунітету необхідні дві дози препарату інтервалом у два тижні.
На скільки вистачить вакцини
Загалом Україна замовила у компанії Sinovac Biotech 1 913 316 доз вакцин проти коронавірусу. З них 1,7 млн доз нам вже поставили.
Цим препаратом щеплюють: громадян старше 65 років, спортсменів, маломобільні групи населення та осіб, які доглядають за ними, працівників освіти, які залучені до проведення ЗНО, представників Збройних сил України, працівників підприємств критичної інфраструктури, громадян, які записані на вакцинацію через додаток Дія.
Також препаратом CoronaVac зараз щеплюють у центрах масової вакцинації в Україні.
Скільки коштує вакцина CoronaVac
Вакцинація від коронавірусу в Україні є добровільною та безкоштовною.
За словами генерального директора фармацевтичної групи Лекхім Валерія Печаєва, доза вакцини коштуватиме 504 грн.
Де можна купити і зробити укол в Україні
Поки що купити вакцину самостійно в Україні неможливо, адже жодна з них не надійшла у вільний продаж.
Усі охочі вакцинуватися можуть записатися на щеплення через застосунок Дія, сервіс Helsi.me, у сімейного лікаря або зателефонувати на гарячу лінію МОЗ: 0800 602 019.