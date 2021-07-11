Чернігів став першим містом в Україні, де масово вакцинують препаратом Pfizer

У Центрах вакцинації міста Чернігів вперше в Україні почали застосовувати препарат Pfizer/BioNTech для масової імунізації населення.

Як розповів директор Чернігівської міської лікарні №2 Владислав Кухар, за останні 24 години щеплення було зроблено 1,3 тис. жителям міста.

При цьому китайську вакцину CoronaVac виявили бажання отримати лише 194 особи, що свідчить про більшу довіру населення до препарату Pfizer.

– Зауважу, що протягом минулих вихідних пункт масової вакцинації робив близько 400 щеплень в день вакциною CoronaVac. У неділю робота продовжиться, – сказав Кухар.

Головлікар також нагадав, що пункти вакцинації працюють в торгових центрах Чернігова з 10.00 до 16.00.

Там усі бажаючі зможуть зробити щеплення вакциною виробництва Pfizer / BioNTech.

Фото: Facebook Владислав Кухар