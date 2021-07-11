Користь шоколаду – чорного, молочного та білого: як їсти продукт і не набрати зайву вагу

11 липня 2021 року відзначають Всесвітній день шоколаду. Споживання цього продукту може принести чимало користі організму. Проте є й ризики – у разі надмірного поїдання.

Разом із дієтологом Ольгою Безуглою Факти ICTV розібралися, який шоколад найкорисніший – чорний, молочний або білий, а також, як і коли його краще їсти, щоб не погладшати.

– Шоколад – це хороша й корисна їжа, яку варто додавати до свого раціону. Однак потрібно вибирати якісний за складом шоколад, де максимальна кількість какао і мінімальна – цукру, – зауважує Ольга Безугла.

Користь шоколаду

Найголовніший компонент, який робить цей продукт корисним, це какао – у нього найбільше корисних властивостей.

– Чим вищий відсоток какао, тим кориснішим буде продукт. Бажано обирати продукт із вмістом какао понад 70%. Чим вищий цей відсоток, тим краще і корисніше шоколад, – пояснює дієтолог.

Через це чорний шоколад – найкорисніший, а молочний та білий містять менше корисних речовин.

Чим корисний чорний шоколад:

містить флавоноли, які є чудовими антиоксидантами, речовинами, здатними запобігати пошкодженню клітин організму;

знижує ризики серцево-судинних захворювань, оскільки какао впливає на вироблення оксиду азоту, який розширює судини і покращує кровотік, позитивно впливає на кров’яний тиск;

містить корисні речовини – залізо, марганець, магній, мідь, які збагачують організм;

за рахунок вмісту рослинних стероїдів і флавоноїдів какао знижує рівень холестерину;

покращує роботу мозку, пам’ять, когнітивні функції.

Шкода шоколаду

Менш корисним цей продукт робить цукор, а також високий вміст жирів. Особливо шкідливі, наприклад, транс-жири (пальмова олія), які можуть додавати деякі виробники.

За результатами наукових досліджень, зловживання шоколадом було пов’язане із більш високим ризиком ожиріння.

– Цей компонент зменшує користь, яку можна отримати від шоколаду. Чим більше цукру у шоколаді, тим менше корисних властивостей, – коментує Ольга Безугла.

Він впливає на показники цукру, інсуліну, вуглеводного обміну.

Чим шкідливий шоколад:

за умови надмірного вживання неякісного продукту сприяє набору зайвої ваги;

може провокувати стрибки рівня цукру у крові;

транс-жири можуть підвищувати рівень холестерину.

За даними деяких досліджень, низка пацієнтів можуть відчувати почастішання мігрені під час регулярного вживання шоколаду через вміст у какао тираміну, гістаміну та фенілаланіну.

Як обрати шоколад

Під час вибору продукту важливо вивчати його склад. Водночас варто звертати увагу не лише на кількість какао і цукру, а й на інші компоненти.

– Завжди потрібно читати склад. Перші три інгредієнти найголовніші. Водночас відсоток вмісту какао повинен бути високим, цукру – мінімальним. Важливо, щоб у готовому продукті не було будь-яких додатковий олій, наприклад, пальмової, а також добавок, – доповнює фахівець.

Як їсти шоколад і не погладшати

Шоколад можна додавати до раціону навіть людям, які перебувають на дієті. Однак це має бути якісний продукт із низьким вмістом цукру.

– На день оптимальна кількість – 20-30 г темного шоколаду. Вона не зашкодить фігурі. Якщо це якісний продукт, то можна його споживати на сніданок, обід або вечерю, але бажано не частіше одного разу на добу. Краще їсти шоколад під час обіду як десерт, – каже Ольга Безугла.

Водночас ті, хто тішитиме себе молочним чи білим шоколадом, можуть набрати зайву вагу.

– Найчастіше там багато цукру, це – порожні калорії, і користь там мінімальна, – пояснює дієтолог.

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Чи є якісний шоколад в Україні

За словами фахівця, на полицях українських магазинів є хороший якісний продукт, але часто він іноземного виробництва.

– Вітчизняного якісного шоколаду масового виробництва я не бачила. Є плитки іноземного виробництва, але вони коштують дорожче, ніж ті продукти, які часто купують українці, – зазначає Ольга Безугла.

За її словами, шоколад – це не той продукт, на якому варто економити.