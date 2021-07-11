Коронавірус продовжує мутувати. Вчені виявляють нові штами, які можуть відрізнятися від попередніх симптомами, швидкістю поширенням, заразністю, але всі вони залишаються небезпечними для людей.

У деяких європейських країнах знову погіршується ситуація з коронавірусом. Спалах зафіксований в Іспанії, під прицілом – Греція. У Туреччині виявлено новий штам Дельта плюс. А це – саме ті країни, які обирають зараз українці для відпочинку.

Які ж штами несуть нам загрозу?

Вчені, не зупиняючись ні на мить, всебічно вивчають коронавірус і його мутації. Ось коротенький огляд збудників коронавірусної інфекції, що циркулюють зараз на планеті.

Альфа

Британський штам коронавірусу (Альфа) поширився значно швидше, ніж його попередник – уханьський вірус, і вражає молодші вікові групи. Його нові симптоми: втрата апетиту, головний біль та біль у м’язах.

Про це заявили в Інституті молекулярної біології і генетики Національної академії наук України. Експерти пояснили, що саме британський штам, який вони виявили в Україні, викликав третю хвилю коронавірусу в Європі та Україні.

– Уже доведено, що британський штам має підвищений рівень поширення, важкі прояви хвороби. Він вражає не тільки літніх людей, а й всі вікові групи, і викликає підвищений рівень смертності, – дійшли до висновку вчені.

Дельта

Наразі у світі активно поширюється індійський штам коронавірусу (Дельта), він може значно погіршити епідситуацію в Україні. У сусідній Росії він вже став домінуючим, і двома громадянами, що прибули до України звідти, занесений до нас.

Штам провокує ще важчий перебіг захворювання, аніж “британець”, і також здатен вражати молодь і підлітків. Він частіше викликає сильний головний біль та біль у горлі.

– Він небезпечний тим, що здатність поширюватися у нього в півтора рази вище, аніж у британського штаму. Рівень госпіталізації – в 1,7-2,2 рази вище, – пояснює генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина.

Більше того, як констатувала епідеміолог Наталія Виноград, цей штам має ще одну неприємну особливість: здатність вислизати від імунної відповіді. І на нього не завжди діють антитіла.

Гамма

У Латинській Америці активно поширюється Гамма-штам. Бразильські дослідники заявили, що мутації Гамма-штаму (бразильський штам) викликані початковим завданням Covid-вірусу пробивати імунний захист людини.

– Швидше за все, саме набуття імунітету в результаті вакцинації і безпосереднього зараження викликало мутації Гамма-штаму, – зазначив вірусолог Феліпе Навіки з науково-виробничого об’єднання імені Освалдо Круза при МОЗ Бразилії.

Згідно з інформацією Центрів з контролю і профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention), варіант Гамма продемонстрував, що він легше поширюється серед населення, і призводить до важчого перебігу захворювання, аніж, наприклад, “дикий” коронавірус.

Також вчені відзначають нижчу ефективність антитіл та те, що вже відпрацьовані способи лікування хвороби менш ефективні при інфікуванні саме цим варіантом.

Лямбда

Ще один новий штам вже зафіксовано біля наших кордонів: в Чехії 29 червня виявлений перший випадок зараження Лямбдою. Навчені досвідом поширення інших штамів, ми повинні дізнатися про нього якомога більше ще до того, як він з’явиться всередині країни.

Поки ВООЗ називає варіант Лямбда таким, що викликає увагу. Нагадаємо, що Альфа, Бета, Гамма і Дельта класифікуються як такі, що викликають занепокоєння, тобто більш заразні.

Перуанські вчені відстежували варіант Лямбда кілька місяців, і дійшли висновку, що за три місяці він швидко поширився та став домінуючим у країні. І хоча важчі симптоми хвороби не були зафіксовані, за неофіційними даними, Лямбда може вражати кишечник.

Чи небезпечний штам Лямбда для України? Все залежить від мутацій, яких у нас ще не було, каже Наталія Виноград. Ми повинні бути готовими до його появи, тому що завезення нових штамів – це завжди зміни епідситуації. Ми не знаємо, чи будемо ми захищені вакцинами або антитілами після перенесеної хвороби. Якщо захист буде слабким, то Лямбда може стати домінуючим штамом і вплинути на госпіталізацію.

– Тому зараз головне – в тому, чи зможе держава забезпечити місця в лікарнях для всіх інфікованих, яким це потрібно, – підсумовує експерт.

Вакцинація врятує світ

Але всі фахівці єдині в думці, що врятує ситуацію вакцинація. В Україні за останній місяць вакциновано стільки людей, скільки за три попередні. МОЗ обіцяє до кінця літа до 7 тис. вакцинованих на добу. Зараз цей показник – 5 тис. Чи встигнемо до нової хвилі отримати колективний імунітет?

– Низький рівень вакцинації, поїздки в країни, де нові штами стають домінуючими, несуть ризики для України, – вважає епідеміолог Людмила Мухарська. – Тільки прискорення процесу вакцинації і дотримання всіх інших карантинних заходів можуть зупинити поширення важких форм коронавірусної хвороби.

В Україні вже рекомендували дозволити вакцинувати від коронавірусу дітей у віці від 12 років, які не мають протипоказань щодо застосування вакцини і мають високі ризики виникнення серйозних ускладнень від Covid-19, обумовлених наявністю у них супутньої патології.

А ще у травні в ЄС дозволили вакцинувати дітей 12-15 років препаратом Pfizer. Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що ця вакцина показала свою 100-відсоткову ефективність, в той же час спостерігаються й побічні реакції.

Вакцини

Що стосується вакцин, які стали розроблятися ще за домінування уханьского вірусу, то всі вчені одноголосно заявляють, що вони допоможуть вистояти в боротьбі проти нових штамів Covid-19.

Наталія Виноград зазначила, що існуючі вакцини ефективні проти різних штамів коронавируса.

Позитивним моментом є те, що дві вакцини від коронавірусу вже підтвердили свою ефективність у боротьбі з індійським штамом (Дельта).

– Доведено ефективність вакцин проти Дельта-штаму. Є завершення дослідження для вакцин Pfizer і AstraZeneca. Їхня ефективність – від 70 до 90%, – заявив на брифінгу Перші підсумки вакцинації: Чи готові українці до подорожей і нових хвиль коронавірусу Роман Родина.

Вважається, що вакцина Moderna також ефективна проти Дельти на приблизно 88%, а вакцина Johnson & Johnson має близько 60%, хоча дослідження ще ведуться.

– Ті, хто щеплений або перехворів, можуть спати спокійно, – вважає заввідділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології інфекційних хвороб ім. Громашевського Алла Мироненко.

Гості на порозі

Дельта, як наголосила Алла Мироненко, не остання мутація коронавірусу.

В Індії вже зареєстрований штам Дельта плюс. Його симптоми: висока температура, кашель, нежить, біль у горлі. Вважається, що він агресивніший за свого попередника. Однак висновки робити рано, ще дуже мало досліджень. Але щось підказує, що еволюція вірусів тільки на початку шляху. І чи вистачить нам літер грецького алфавіту, щоб дати імена всім новим мутаціям?

А поки вакцинуємося, браття, всім світом, щоб не пропасти поодинці!

У червні в Україні темпи вакцинації від коронавірусу значно прискорилися: щеплення отримали 1,5 млн осіб, до цього – більше 1,2 млн осіб. На процес вплинуло сприйняття вакцинації українцями.