Коронавірус у Києві: одна людина померла (Карта)

Станом на 11 липня коронавірус у Києві виявили ще у 91 особи. Зокрема, захворіли 55 жінок, 28 чоловіків, а також 7 дітей.
З початку пандемії в столиці зафіксовано 215 664 випадки хвороби, померли 5 204 особи, одужали – 206 632.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському, Оболонському та Святошинському районах.
Одна людина померла в результаті хвороби.
До лікарень столиці госпіталізували 5 хворих на коронавірусну хворобу, а також 39 пацієнтів з підозрою на коронавірус та пневмонією.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.