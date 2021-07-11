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Абрамова Юлія |

Коронавірус у Києві: одна людина померла (Карта)

коронавірус

Станом на 11 липня коронавірус у Києві виявили ще у 91 особи. Зокрема, захворіли 55 жінок, 28 чоловіків, а також 7 дітей.

З початку пандемії в столиці зафіксовано 215 664 випадки хвороби, померли 5 204 особи, одужали – 206 632.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському, Оболонському та Святошинському районах.

Одна людина померла в результаті хвороби.

Коронавірус у Києві: одна людина померла (Карта)

До лікарень столиці госпіталізували 5 хворих на коронавірусну хворобу, а також 39 пацієнтів з підозрою на коронавірус та пневмонією.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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