Коронавірус (COVID 19) у Києві на 11 липня 2021: статистика за районами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

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Анастасія Рогожінська |

У Києві за добу зафіксували 91 випадків Covid-19

У Києві за добу зафіксували 91 випадків Covid-19

Київ досі є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Станом на 11 липня у столиці підтвердили 91 нових випадків Covid-19.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (38), Святошинському (8) та Оболонському (35) районах.

Хто захворів

  • 55 жінок у віці від 18 до 85 років;
  • 28 чоловіків у віці від 19 до 83 років;
  • 4 дівчинки від 5 до 17 років;
  • 4 хлопчика від 2 до 17 років.

За весь час пандемії Covid-19 215 664 жителя Києва захворіли небезпечним вірусом. 10 495 місцевих жителів отримали перше щеплення проти коронавірусу.

За останню добу зафіксували один летальний випадок від коронавірусу. Загалом 5 204 жителів Києва не змогли подолати небезпечне захворювання.

П’ятеро хворих з коронавірусом госпіталізували в лікарні столиці. Ще 39 пацієнтів госпіталізували з підозрою на Covid-19 і пневмонією.

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101 українець, який мешкає у Києві, одужав від небезпечного захворювання. Загалом за весь період пандемії 206 632 громадянина змогли уникнути важких наслідків вірусу.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: МОЗ

Фото: Pexels

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