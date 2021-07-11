Коронавірус (COVID 19) у Києві на 11 липня 2021: статистика за районами (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Київ досі є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Станом на 11 липня у столиці підтвердили 91 нових випадків Covid-19.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (38), Святошинському (8) та Оболонському (35) районах.

Хто захворів

55 жінок у віці від 18 до 85 років;

28 чоловіків у віці від 19 до 83 років;

4 дівчинки від 5 до 17 років;

4 хлопчика від 2 до 17 років.

За весь час пандемії Covid-19 215 664 жителя Києва захворіли небезпечним вірусом. 10 495 місцевих жителів отримали перше щеплення проти коронавірусу.

За останню добу зафіксували один летальний випадок від коронавірусу. Загалом 5 204 жителів Києва не змогли подолати небезпечне захворювання.

П’ятеро хворих з коронавірусом госпіталізували в лікарні столиці. Ще 39 пацієнтів госпіталізували з підозрою на Covid-19 і пневмонією.

101 українець, який мешкає у Києві, одужав від небезпечного захворювання. Загалом за весь період пандемії 206 632 громадянина змогли уникнути важких наслідків вірусу.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: