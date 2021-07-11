Зареєстрована Міністерством охорони здоров’я вакцина проти коронавірусу Janssen від Johnson&Johnson з’явиться в Україні нескоро.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

– Привабливість вакцини Johnson&Johnson в тому, що це єдина вакцина з одноразовим введенням. Дуже багато країн хочуть отримати таку вакцину, тому що її можна швидко використовувати, – пояснює він.

Однак складнощів додає те, що виробник виготовляє незначну кількість препарату.

Наразі Україна лише веде перемовини щодо постачання таких вакцин до країни.

– Ми вже маємо досвід, коли за рахунок США приватна компанія вакцинувалася вакциною Johnson&Johnson на території країни. Щеплено було близько 390 людей, – зазначив Ігор Кузін.

Вакцину від коронавірусу Janssen виробництва компанії Johnson & Johnson зареєстрували в Україні для екстреного медичного застосування 5 липня.

Раніше в компанії Johnson & Johnson повідомляли, що їхня вакцина ефективна проти штаму Дельта та інших варіантів Covid-19.

Джерело: Україна 24