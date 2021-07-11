Як обрати справжній шоколад – поради експертів

Нині обрати натуральний та справжній шоколад доволі важко через недобросовісних виробників, які домішують у нього різні некорисні для людини речовини. Проте це не заважає людям продовжувати любити та їсти шоколад, який може додавати енергії та підіймати настрій.

Спеціально до Дня шоколаду, який відзначають 11 липня, Факти ICTV підготували поради, як обрати справжній та корисний шоколад, та розповіли, з чого ж сьогодні його виробляють.

Але спершу трішки історії. Все почалося із шоколадного дерева, яке ще називають райським, а його плоди – їжею богів. На своїй батьківщині в Центральній Америці це дерево було найціннішим скарбом поселенців. За 100 какао бобів можна було купити раба. А потім ацтеки навчилися готувати із какао бобів шоколадний напій, рецепт якого швидко перелетів океан, та особливо сподобався англійцям. Вони були першими, хто почав відкривати шоколадні магазини.

Як роблять шоколад

Нині майже 70% світових постачань какао – із Африки. Щоб виготовити кілограм шоколаду, потрібно 400 бобів. Це складна та кропітка робота, говорить Юлія Білан – шоколатьє у крафтовій майстерні. Вона вміє і шоколад замішувати, і цукерки із нього робити.

– Найскладніший момент – це темперування. Воно потрібно, аби шоколад мав блиск і був хрустким. Спочатку треба його нагріти до 45 °C, потім охолодити до 27 °C, і знову нагріти до 32 °C. І так тричі підряд, – зазначила вона.

Тут треба бути дуже уважним і чітко дотримуватися температури, бо якщо не вийде – шоколад можна викинути.

Склад на упаковці та легкий блиск: як обрати натуральний шоколад / 1 фотография

Із шоколаду роблять не тільки звичні солодощі, а ще малюють картини та навіть створюють одяг. У Парижі у 2014 році пройшов показ мод шоколадного одягу. Були і строгі сукні, і навіть крила із шоколаду. Вони не танули, адже були оброблені спеціальним розчином. Звичайний їстівний шоколад розтанув би вмить, особливо на людському тілі. Бо це єдиний їстівний продукт, який плавиться при температурі 35 °C – трохи нижче температури людського тіла.

Як обрати шоколад

Обрати якісний справжній шоколад можна, просто взявши його в руки – він почне танути. Друга ознака якості шоколаду – звук, із яким ламається плитка. Це має бути дзвінкий хрускіт, особливо у справжньому гіркому шоколаді. Якщо ж його немає, це означає, що виробники мало додали у склад головного інгредієнта, за яким і ціниться шоколад – какао маси.

Взагалі ідеальний склад шоколаду має лише три позиції: какао маса, або ще називають терте какао, какао масло та цукор. Дуже часто виробники здешевлюють процес і заміняють какао масу на какао порошок. Чим вони відрізняються, пояснює професорка кафедри товарознавства КНТЕУ Олена Сидоренко.

– Є какао маса. Це подрібнені какао боби – такі, якими вони є в первинному вигляді. А какао порошок – це просто жмих від переробки какао. Знежирений залишок. І його цінність набагато менша, – зауважує вона.

Склад на упаковці та легкий блиск: як обрати натуральний шоколад / 2 фотографии

В Україні із 2018 року з’явився європейський регламент, за яким виробники мають виготовляти якісний шоколад. В молочному вміст какао продуктів не має бути нижчим за 25%. До чорного шоколаду більші вимоги – має містити 76%. А білий шоколад – не менше 20% какао продуктів.

Якісний справжній шоколад можна також визначити за зовнішнім виглядом. Він повинен мати легкий блиск. Якщо ж він занадто яскравий, то там є добавки, які не є корисними для організму.

Найчастіше цими домішками є лецитин, який виготовляють із генно-модифікованої сої. Його додають, аби шоколадний жмих, тобто какао порошок, з’єднати із іншими інгредієнтами шоколаду.

– Виробники використовують для себе гарні виверти. Вони здешевлюють шоколад. Замість какао маси додають порошок, або замість зерен какао додають його лушпиння. Це низькоякісний продукт. І тоді з’являються емульгатори. Вони представлені, як лецитин соєвий, соняшниковий. І звідси висновок: багато шоколаду не рекомендується з’їдати за один раз, – стверджує дієтолог Олена Єгорова.

Аби обрати натуральний шоколад, читайте уважно склад на обгортці. На першому місці має бути какао масло, потім какао терте (какао маса), або какао порошок, і тільки на третьому місці – цукор. Якщо він стоїть на першому місці – це недобрий знак. Якщо переїсти такого, можуть бути наслідки.

– Це можуть бути алергічні реакції, починаючи від кропивниці і закінчуючи набряком Квінке. Можуть проявлятися шкірні захворювання, тому треба бути дуже обережними, – додала вона.

Корисні властивості шоколаду

Шоколад має багато і корисних властивостей. Наприклад чорний – гіркий, де відсоток какао продуктів вищий за 76%. Какао боби містять в собі речовини, які близькі до сератоніну – гормону радості та щастя. Вони потрапляють до нас в організм разом із шоколадом і викликають позитивні емоції, ба навіть стан закоханості. Какао масло корисне само по собі. У ньому є кислоти, потрібні нашому організму.

Вони зміцнюють стінки судин, впливають на роботу нервової системи та обволікають шлунок. Навіть у роті шоколад, як це не дивно, перешкоджає розвитку карієсу. Зуби псуються не від какао продуктів, а від цукру, який додають у шоколадні вироби. А ще в шоколаді присутній кофеїн, який і дає нам заряд енергії. Тому лікарі не рекомендують його вживати дітям до трьох років, людям із нирковими захворюваннями, діатезом, діабетом та ожирінням.

– У будь-якому шоколаді є цукор. Він протипоказаний людям, у яких порушена робота підшлункової залози. Або людям із діабетом, інсуліновою резистентністю, гастритом, виразковою хворобою шлунку, захворюванням кишківника. Какао боби можуть призвести до діареї, – наголосила лікар.

Дози шоколаду

Оптимальна доза шоколаду для здорової людини – два рази в тиждень по 15-20 грамів чорного шоколаду. А для тих, хто не переносить його гіркоту, у дієтолога Олени Єгорової є порада.

– Можливий компроміс – молочний шоколад. Але треба гарно читати склад. Там повинно бути тільки 4% молочних жирів та 12% сухого молока, – зазначила вона.

В українських супермаркетах зустріти його неважко, лише читайте склад. Навіть із дешевих можна знайти достойні. Середня ціна плитки чорного шоколаду коштує 34 грн. Споживайте дозовано, тоді ви здоровими будете і завжди із гарним настроєм.

Шкода шоколаду

Шоколад може завдати шкоди організму, якщо забагато вживати цього продукту. Він має високу енергетичну цінність та може провокувати збільшення маси тіла. Продукт містить насичені жири, які можуть негативно впливати на рівень ліпідів у крові.

Також вживання продукту може призвести до проблем із зубами, розвитку карієсу.