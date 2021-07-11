У Бельгії померла 90-річна жінка, яка заразилася відразу двома штамами коронавірусу

У Бельгії 90-річна жінка померла після того, як заразилася одночасно двома штамами коронавірусу — британським різновидом Альфа і Бета (південноафриканський варіант).

Жінку без щеплень проти коронавірусу в березні госпіталізували в лікарню в місті Алсті. У неї зафіксували нормальний рівень кисню, однак її стан швидко погіршився, і через п’ять днів пацієнтка померла.

Обидва ці варіанти в той час циркулювали в Бельгії, так що цілком ймовірно, що жінка заразилася різними варіантами вірусу від двох різних людей”, — заявила молекулярний біолог Анна Ванкірберген.

Вчені вважають, що феномен одночасного зараження декількома штамами “ймовірно, недооцінюється”.

Відзначимо, спалах індійського штаму “Дельта” в Україні може відбутися вже в липні або, коли люди будуть повертатися після літніх відпусток, що більш імовірно. Про це заявила лікар-епідеміолог, заслужений лікар України Людмила Мухарська.