Уряд США наразі не рекомендує робити третє щеплення від Covid-19

Громадянам Америки не потрібна третя доза вакцини проти коронавірусу для підсилення імунізації організму від захворювання.

Про це заявив головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі, посилаючись на дані Центру з контролю та профілактики захворювань та Федеральної Адміністрації США з контролю за продуктами та ліками.

За його словами, установи дійшли до висновку, що наразі американцям не потрібна третя доза вакцини або підсилювач, який додають до препарату для щеплення першою чи другою дозою.

За даними іноземних ЗМІ, Ізраїль розглядав можливість вакцинації людей, які входять у групу ризику, третьою дозою або підсилювачем вакцини, щоб покращити ефект препарату від коронавірусу.

Проте наразі американці науковці проводять додаткові дослідження, щоб дізнатися остаточно, чи потрібен підсилювач Covid-вакцини.

За його словами, у майбутньому уряд США може змінити ці рекомендації, якщо для цього будуть достатні підстави. Наприклад, якщо препарат дійсно сприятиме повній вакцинації громадян.