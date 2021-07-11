В Україні за добу зафіксували 290 нових випадків Covid-19

За добу 10 липня 2021 року в Україні зафіксовано 290 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 23, медпрацівників – 7).

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізовано – 374 особи;

◾️ летальних випадків – 5;

◾️ одужало – 374 особи;

За добу протестовано:

◾️ методом ПЛР – 12 885 осіб,

◾️ методом ІФА – 3 296 осіб,

◾️ експрес-тестами – 9 175 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 2 241 043 особи;

◾️ одужало – 2 177 293 особи;

◾️ летальних випадків – 52 597;

◾️ проведено ПЛР-тестувань – 11 033 147.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (91Дніпропетровській (35), Київській (24), Одеській (22) та Харківській (18) областях.

Докладніше про захворюваність та вакцинацію від COVID-19 – за посиланням: https://bit.ly/2Rr4iW5

Захистіть себе від COVID-19: дотримуйтеся дистанції, носіть маску, мийте руки та вакцинуйтеся!

Бережіть себе та рідних!