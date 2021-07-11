У всьому світі зараз проходить активна кампанія вакцинації населення проти коронавірусу. Небезпечне захворювання забрало життя понад 185 млн осіб.

Завдяки імунізації громадян у всьому світі знижується статистика добового приросту Covid-19. Однак влада попереджає, що ще не час розслаблятися, адже вірус може мутувати у нові штами.

Коронавірус в Україні

Станом на 11 липня, в Україні за добу зафіксували 290 нових випадків коронавірусу. Серед них Covid-19 захворіло 23 дітей та семеро медичних працівників.

За добу до лікарень госпіталізували 374 українці та зафіксували п’ять смертей від небезпечного захворювання. За весь час пандемії 52 597 громадян не змогли впоратися з наслідками коронавірусу.

Водночас за добу 374 людей одужали від Covid-19. Всього 2 177 293 українців змогли подолати хворобу.

За останні 24 години 42 308 громадян отримали щеплення проти коронавірусу. Серед них одну дозу вакцини отримали 21 074 особи та 21 234 українців пройшли повний курс імунізації від небезпечного захворювання.

Коронавірус у світі

Губернатор Нью-Йорка заявив, що дві третини дорослих місцевих жителів найбільшого міста у США вже пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусу.

У Великій Британії за останню добу зафіксували 31 772 випадків Covid-19 та 26 смертей від захворювання. Станом на 11 липня, у Британії 80 646 232 осіб отримали щеплення проти коронавірусу.

В Італії зареєстрували сім смертей та 1 391 випадок Covid-19. За даними влади, за добу статистика покращилася – вчора в Італії було 12 смертей та 1,4 тис. нових випадків коронавірусу.

У В’єтнамі зареєстрували 1 953 Covid-випадків, що стало рекордом добового приросту для країни. Через спалах Covid-19 В’єтнам запровадить обмеження на пересування у місті Кантхо на два тижні.