Під час схуднення людям радять відмовитися від споживання алкоголю, оскільки низка спиртних напоїв містить цукор, вони є досить калорійними, що заважає втратити вагу. Крім того, напої загалом чинять негативний вплив на організм, через що може не виходити втратити зайві кілограми.

Іспанські науковці провели глобальне дослідження, у межах якого вивчали вплив пива на організм людини. Вони збирали дані у період з січня 2007 року до квітня 2020 року, результати опублікували у журналі Nutrients.

За їхніми даними, щоденна кількість пива, що перевищує або дорівнює 500 мл, збільшує ризик відсутності втрати ваги.

Водночас важливо пам’ятати, що пиво, як і будь-який алкоголь, має харчову цінність і додає до раціону додаткові калорії.

А якщо людина худне, вона має пам’ятати правило: має бути дефіцит калорій, інакше зайві кілограми не втрачатимуться.

Хоча фахівці нагадують і про деякі корисні властивості якісного пива, наприклад, те, що напій містить антиоксиданти, однак радять людям, які худнуть, обмежити або ж повністю відмовитися від спиртного. Інакше всі зусилля, а саме обмеження жирної і солодкої їжі, регулярні фізичні навантаження, дотримання питного режиму і сон, не допоможуть успішно схуднути.

Джерело: Eat This, Not That