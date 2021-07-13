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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лариса Божко |

МОЗ Ізраїлю дозволило робити щеплення вакциною Pfizer втретє

вакцинація

 В Ізраїлі дозволили вакцинацію третьою дозою вакцини Pfizer проти Covid-19 людей, що мають ослаблений імунітет.

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю рекомендує робити третю дозу вакцини через вісім тижнів після другої, йдеться у повідомленні.

Раніше міністерство повідомило, що починаючи із червня місяця, спостерігається зниження ефективності вакцини Pfizer проти зараження Covid-19 до 64%. Все це відбувається на тлі поширення у країні штаму коронавірусу Дельта.

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Однак МОЗ стверджує, що ефективність вакцини проти тяжкого перебігу хвороби та проти госпіталізації тримається на рівні 93%.

Ізраїль провів одну з найефективніших у світі кампаній з вакцинації проти  Covid-19. Зрештою кількість щоденних випадків знизилася ще у січні. Але через виникнення штаму Дельта та поширення його світом кількість хворих почала зростати.

Наразі головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі зробив заяву про те, що поки нема потреби у третій дозі вакцини від Covid-19.

Учені досліджують, які вакцини можуть побороти штам Дельта та скільки доз потрібно робити. Про це докладніше читайте тут. 

Джерело: Newsru.co.il.

Фото: Depositphotos

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