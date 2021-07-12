Канцлер Німеччини Ангела Меркель повідомила, що Німеччина передасть Україні 1,5 млн вакцини від коронавірусу.

Про це вона заявила під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

– Україна і Німеччина хочуть разом подолати виклики пандемії. Можемо сьогодні обіцяти Україні до 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу. Це дуже важливий крок, – зазначила вона.

Проте Ангела Меркель не уточнила, вакцину якого виробника зможе отримати Україна від Німеччини.

Загалом Україна вже отримала понад 5,6 млн доз різних вакцин. Серед них 2,4 млн доз CoronaVac, майже 1,7 млн доз Comirnaty, та близько 1,6 млн доз AstraZeneca різних виробників.

12 липня в Україну прибули ще 500 тис. доз вакцин CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Найближчим часом очікують на 1,23 млн доз CoronaVac та 256 тис. доз Pfizer/BioNTech.