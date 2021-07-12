Карантин в Україні та світі – головні новини про коронавірус за 12 липня 2021

Коронавірус продовжує поширюватися різними країнами. Станом на 12 липня у світі зафіксували 187,8 млн випадків Covid-19, з них померло вже понад 4 млн людей. В Україні ж почали готуватися до потенційного спалаху вірусу через загрозу штаму Дельта. Хоча ситуація із захворюваністю у країні стабільна.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 12 липня підтвердили 174 випадки коронавірусу. Одужали за добу – 236 осіб, а від ускладнень, які викликала хвороба, померло семеро людей.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (24), Київській (13) та Одеській (10) областях.

Водночас всі області України залишаються у зеленій зоні епідемічної небезпеки. Але в Україні починають підготовку до нового потенційного спалаху коронавірусу через штам Дельта. Його вже зафіксували в Україні, тому влада побоюється погіршення ситуації на тлі інших країн, де щодня збільшується кількість хворих.

Коронавірус у світі

Найбільшу кількість нових випадків Covid-19 у світі зафіксували за добу в Індії (37 тис.), Індонезії (36 тис.) та Великій Британії (31 тис.). За кількістю смертей за добу у світовому рейтингу лідирує Індонезія, Росія та Індія.

У Європі найактивніше коронавірус поширюється у Великій Британії, Росії та Нідерландах. Україна серед країн світу займає 72 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 12 позицію.

Одразу два штами у Таїланді та потенційний спалах в Україні: Covid-новини 12 липня / 2 фотографии

У Таїланді відразу в семи осіб діагностовано зараження двома штамами коронавірусу – Альфа і Дельта. Станом на 12 липня 2021 року в Таїланді зафіксовано майже 350 тис. випадків зараження Covid-19.

Кількість нових випадків коронавірусу у Фінляндії зросла удвічі: за останні два тижні у країні зафіксували 2 240 випадків, а перед цим було 1 093. Збільшення рівня захворюваності пов’язане з футбольними вболівальниками, які повернулися з Російської Федерації після відвідування матчів чемпіонату Євро-2020.

В Ізраїлі дозволили вакцинувати третьою дозою вакцини Pfizer проти коронавірусу людей з ослабленим імунітетом. Її рекомендують робити через вісім тижнів після отримання другої дози.

Старший міністр Сінгапуру Тарман Шанмугаратнам заявив, що наступна глобальна пандемія може статися у будь-який момент, тому світ повинен готуватися до неї прямо зараз. Країни світу мають використовувати поточні зусилля для боротьби з коронавірусом.