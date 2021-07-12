Вакцина проти коронавірусу Comirnaty виробництва компаній Pfizer/BioNTech тепер використовують для проведення щеплень у центрах масової вакцинації у всіх регіонах Україні.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Препарат доступний для всіх охочих отримати щеплення від Covid-19 з пріоритетом для людей похилого віку та людей із супутніми захворюваннями.

У МОЗ додали, що Україна має отримати ще близько мільйона доз вакцини Pfizer/BioNTech до кінця липня, тому у міністерстві ухвалили рішення зробити її доступною для всіх.

Станом на 12 липня країна вже отримала понад 5,6 млн доз різних вакцин, зокрема 2,4 млн доз CoronaVac, майже 1,7 млн доз Comirnaty, та майже 1,6 млн доз AstraZeneca різних виробників.

Нині в Україні працює до 2 тис. пунктів вакцинації. Там використовують препарат CoronaVac від Sinovac Biotech. Також у пунктах продовжують щеплювати другою дозою вакцини AstraZeneca тих, хто отримав першу дозу цієї вакцини. Мобільні групи вже використовують вакцину Pfizer для щеплення організованих колективів.

За словами головного санітарного лікаря Ігора Кузіна, усі вакцини від коронавірусу, які використовує Україна, схвалені для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Вони є безпечними, захищають від важкого перебігу та ускладнень.

– Тож не зволікайте, допоможіть своїм літнім родичам та знайомим записатися до зручних для них пунктів щеплень та за можливості робіть щеплення самі, поки до нас не дісталася хвиля захворювань на новий небезпечніший штам коронавірусу Дельта, – зазначив він.

11 липня у центрах вакцинації міста Чернігів вперше в Україні почали застосовувати препарат Pfizer/BioNTech для масової імунізації населення. Пункти вакцинації працюють в торгових центрах Чернігова з 10.00 до 16.00.