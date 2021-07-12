Через пандемію коронавірусу українці почали працювати з дому, обмежувати своє пересування та через це менше рухатися. Це створює додаткові ризики для здоров’я, адже фізично малоактивні люди вразливіші до низки захворювань, а також мають більше шансів померти у молодшому віці.

За інформацією МОЗ, активні люди мають на третину менші шанси передчасно померти порівняно з тими, хто мало рухається. Крім того, у них знижується ризик падінь, переломів, а також хвороб серця та інсульту, розвитку діабету ІІ типу, раку легень, шлунка, нирок, кишківника, стравоходу.

Водночас для того, щоб бути здоровим, не обов’язково постійно перебувати у спортзалі, достатньо буде 150 хвилин вправ середньої інтенсивності на тиждень. Важливо, щоб вони були регулярними.

– Краще розбити вправи на п’ять днів тривалістю 30 хвилин. І щонайменше двічі на тиждень займатися силовими вправами. Це можуть бути вправи з гантелями, відтискання від підлоги, планка, – рекомендує МОЗ.

Вправи середньої інтенсивності можна комбінувати з бігом, активними заняттями у групах (фітнес, танці).

Найактивнішими мають бути діти, їм рекомендовано щодня щонайменше годину займатися вправами середньої та високої інтенсивності.

Громадянам старшого віку можна робити вправи для покращення рівноваги, доповнюють у відомстві.

Особливо варто звернути увагу на свій ритм життя під час літніх відпусток. Адже більш розмірений спосіб життя, відсутність режиму харчування та фізичної активності можуть спровокувати набір зайвої ваги.