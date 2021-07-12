Світлотерапія може допомагати людям з депресією і сезонним афективним розладом (SAD). І хоча нині в Україні довгий день і которотка ніч, але вже з приходом осені багато хто буде помічати погіршення настрою через скорочення світлового дня.

Згідно з дослідженнями швейцарських науковців, вплив на людину світла у певний час доби може бути ефективним у лікуванні таких проблемами зі здоров’ям.

Вони провели дослідження на мишах і виявили, що така терапія більш ефективна вранці, ніж ввечері.

Фахівці зафіксували, що вплив світлом за дві години до світанку чинить антидепресивний ефект на тварин.

Водночас їм поки не вдалося повністю розгадати те, як це працює. Науковці заявляють, що імпульс світла активував у мозку ген циркадних ритмів Period1, який впливає на настрій.

Але в інший час доби подібні зміни не спостерігалися.

Дослідники планують детальніше визначити механізм впливу світла на організм та реакції, які він провокує. Надалі ці дослідження можуть допомогти у профілактиці і лікуванні людей з депресією і сезонним афективним розладом.

Джерело: Sciencedaily