Група вчених з Університету Маямі дійшла висновку, що вакциновані від грипу можуть бути частково захищені від деяких важких наслідків Covid-19 і з меншою ймовірністю будуть потребувати невідкладної допомоги.

– Ми виявили асоціацію, яка найімовірніше засвідчує, що вакцинація проти грипу пропонує деякий захист від важкого захворювання Covid-19, – зазначив старший автор дослідження, професор клінічної хірургії Девіндер Сінгх.

Дослідники порівняли електронні медичні картки майже 40 тис. пацієнтів із Covid-19 з Великої Британії, США та інших країн, які отримали щеплення від грипу, з такою ж кількістю Covid-пацієнтів, що не були вакциновані від грипу. Пацієнти в цих двох групах були близькі за віком, статтю, етнічною приналежністю, проблемами зі здоров’ям, включаючи діабет і захворювання легень, а також такими факторами способу життя, як дієта і куріння.

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Згідно з дослідженням, невакциновані від грипу пацієнти з Covid-19 мали на 45-58% більше шансів отримати інсульт, приблизно на 40% у них частіше розвивався тромбоз глибоких вен (ТГВ) і на 36-45% – сепсис. Крім того, їх частіше поміщали у відділення інтенсивної терапії та невідкладної допомоги.

– Дуже важливо наголосити, що ми абсолютно рекомендуємо вакцину від Covid-19 і жодним чином не припускаємо, що вакцина проти грипу є заміною належної Covid-вакцинації, – сказав професор Сінгх.

На думку вчених, вакцина проти грипу, швидше за все, неспецифічно стимулює імунну систему, роблячи її сильнішою і витривалішою.

Якщо результати будуть підкріплені подальшими дослідженнями, вони можуть бути цінними для країн, де тягар грипу та коронавірусу разом узятих загрожує перевантажити служби охорони здоров’я.