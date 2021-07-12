Сьогодні, 12 липня, у Всесвітній день бортпровідників цивільної авіації є прекрасний привід не тільки сказати душевне дякуємо нашим чарівним, турботливим і відважним стюардесам та стюартам, а й розібратися нарешті з причинами і способами лікування однієї з, мабуть, найпоширеніших фобій сучасності – аерофобією.

За даними статистики, від страху польоту страждає близько 15% населення Землі. Причому помічено, що аерофобія проявляється у людей, старших за 25 років. Так чому ж одні бояться літати літаками, а інші ні? Чи можна впоратися з цим вельми дискомфортним станом? Із цими запитаннями Факти ICTV звернулися до кандидата психологічних наук, психолога вищої категорії Ірини Шевченко.

– Відчувати легке хвилювання перед польотом – абсолютно нормально. Це свого роду сигнал нашого інстинкту самозбереження. Інша річ, якщо боязнь польотів переходить в розряд панічної, – зазначає Ірина Шевченко.

За словами психолога, аерофобія – це панічний страх смерті під час гіпотетичного падіння літака, коли пасажир не в силах хоч якось вплинути на трагічний розвиток подій. Аерофоби не можуть адекватно сприйняти інформацію про те, що шанси загинути в автокатастрофі в сотні разів вищі, ніж в авіа. У відповідь ви почуєте приблизно таке: а от зі мною це станеться тому, бо це я.

Нерідкі випадки, стверджує Ірина Шевченко, коли аерофобія перебуває в одному букеті з акрофобією (страхом висоти) і клаустрофобією (страхом закритого простору).

До і під час

Симптоми аерофобії можуть проявлятися як під час польоту, так і за кілька днів до нього.

Під час польоту аерофоб починає судорожно дихати, у нього спостерігається тахікардія, підвищена пітливість, тремор, блідість шкірних покривів, часті позиви до туалету. А якщо повітряне судно раптом потрапило в зону турбулетності, у страждальця взагалі може трапитися напад панічної атаки.

За кілька днів до дати вильоту аерофоби, як правило, стають дратівливими і нервовими або, навпаки, замикаються в собі. Вони знову і знову переглядають згубну авіастатистику, часом накручуючи себе тим самим до нервового зриву, коли можуть навідріз відмовитися летіти.

Як лікується аерофобія

За словами Ірини Шевченко, людина, що страждає на аерофобію, може звернутися по допомогу до психолога або психотерапевта.

Є також і терапевтичний варіант із заспокійливими препаратами. Їхній спектр залежить від індивідуальних особливостей: комусь допоможуть звичайні валер’янка або пустирник, комусь – старий Аерон, комусь лікар пропише антигістамінні капсули останнього покоління.

Сам собі психолог

Ірина Шевченко назвала п’ять способів самостійно впорається з аерофобією: