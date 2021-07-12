Наступна глобальна пандемія може статися у будь-який момент, тому світ повинен готуватися до неї прямо зараз. Про це заявив старший міністр Сінгапуру Тарман Шанмугаратнам в ефірі одного з телеканалів.

– У нас немає розкоші чекати, поки Covid-19 закінчиться, перш ніж ми почнемо готуватися до наступної пандемії, тому що наступна пандемія може настати в будь-який час, – сказав він.

Тарман є співголовою групи глобальних експертів G-20. 9 липня вони опублікували звіт, де проаналізували заходи щодо запобігання спалахам і швидкого реагування на будь-яку майбутню пандемію.

За словами міністра, заходи передбачатимуть краще та надійніше фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я. Також використання багатосторонніх інститутів, таких як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, для допомоги у фінансуванні боротьби з пандемією.

Він додав, що зараз країни світу мають використовувати поточні зусилля для боротьби з коронавірусом, а також для нарощування потенціалу, необхідного для запобігання наступній пандемії.

ВООЗ оголосила спалах коронавірусу глобальною пандемією в березні 2020 року. За даними університету Джона Гопкінса, нині вже понад 186 млн людей заразилися Covid-19. Через цей вірус у світі померло не менше 4 млн людей.

В Україні за весь час пандемії виявили 2 241 217 випадків Covid-19. А від ускладнень, які викликала хвороба, померло 52 604 людини, а одужало – 2 177 529 українців. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.