З огляду на те, що вакцини проти Covid-19 не є 100-відсотковою гарантією від зараження небезпечною інфекцією, науковці з Великої Британії провели широкомасштабне дослідження, щоб зрозуміти, як переносять хворобу люди, які отримали дві, одну, жодної дози Covid-вакцини.

У перші місяці Covid-пандемії серед основних симптомів коронавірусу називали кашель, ломоту в тілі, температуру. Трохи пізніше до цих ознак додали втрату нюху і смаку.

Але це було в довакцинальну епоху. А як справи з Covid-симптоматикою йдуть сьогодні?

Під час наукової роботи відбувалося спостереження за понад 30 тис. пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Результами дослідження виявили наступне.

Covid-симптоми після двох доз Covid-вакцини:

головний біль

нежить

чхання

біль у горлі

втрата нюху

На думку вчених, симптоматика схожа на прояви хвороби у тих, хто отримав одну дозу або не був вакцинований взагалі. Різниця – в більш спокійному і швидкому перебігу хвороби за відсутності кашлю і задухи.

Covid-симптоми після однієї дози Covid-вакцини:

головний біль

нежить

біль у горлі

чхання

кашель

Присутність кашлю свідчить про більш глибоке проникненні інфекції.

Covid-симптоми у невакцинованих проти Covid-19:

головний біль

біль у горлі

нежить

підвищення температури

постійний кашель

Цікаво, що ні в одному з варіантів немає втрати смаку та нюху. На думку вчених, ці ознаки були характерні виключно для перших різновидів штамів SARS-CoV-2.

Джерело: GoinZoe