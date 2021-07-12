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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Симптоми коронавірусу після Covid-вакцини і у нещеплених – дослідження

головная боль

З огляду на те, що вакцини проти Covid-19 не є 100-відсотковою гарантією від зараження небезпечною інфекцією, науковці з Великої Британії провели широкомасштабне дослідження, щоб зрозуміти, як переносять хворобу люди, які отримали дві, одну, жодної дози Covid-вакцини.

У перші місяці Covid-пандемії серед основних симптомів коронавірусу називали кашель, ломоту в тілі, температуру. Трохи пізніше до цих ознак додали втрату нюху і смаку.

Але це було в довакцинальну епоху. А як справи з Covid-симптоматикою йдуть сьогодні?

Під час наукової роботи відбувалося спостереження за понад 30 тис. пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Результами дослідження виявили наступне.

Covid-симптоми після двох доз Covid-вакцини:

  • головний біль
  • нежить
  • чхання
  • біль у горлі
  • втрата нюху

На думку вчених, симптоматика схожа на прояви хвороби у тих, хто отримав одну дозу або не був вакцинований взагалі. Різниця – в більш спокійному і швидкому перебігу хвороби за відсутності кашлю і задухи.

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Covid-симптоми після однієї дози Covid-вакцини:

  • головний біль
  • нежить
  • біль у горлі
  • чхання
  • кашель

Присутність кашлю свідчить про більш глибоке проникненні інфекції.

Covid-симптоми у невакцинованих проти Covid-19:

  • головний біль
  • біль у горлі
  • нежить
  • підвищення температури
  • постійний кашель

Цікаво, що ні в одному з варіантів немає втрати смаку та нюху. На думку вчених, ці ознаки були характерні виключно для перших різновидів штамів SARS-CoV-2.

Джерело: GoinZoe

Фото: Depositphotos

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