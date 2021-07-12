Літо – це період, коли можна поласувати великою кількістю сезонних овочів, які здатні принести користь організму. У ЦГЗ назвали 10 овочів, які обов’язково варто додати до раціону в липні.

Буряк завдяки високому природному вмісту калію й нітросполук є засобом для профілактики серцево-судинних захворювань і для нормалізації тиску. Його можна вживати у сирому вигляді. З буряка можна робити салати: нарізати овоч соломкою, додати часник та свіжу зелень, а наприкінці заправити рослинною олією та невеликою кількістю лимонного соку.

Крім того, сік буряка можна додавати у домашній лимонад. Червоний пігмент овочу — беталаїн — має протизапальну, антиоксидантну дію, надає позитивний ефект у разі метаболічних, серцево-судинних і шлунково-кишкових захворювань.

Сезон солодкого перцю – з липня до вересня. Тому зараз саме час додати його до свого меню. Цей овоч містить вітамін А, С, Е та В6. Деякі сорти перцю мають капсаїцин, що має протизапальну, болезаспокійливу й онкопротекторну властивість.

Його можна використовувати для овочевих рагу, соте та салатів.

Морква має фолатами, які необхідні дітям і вагітним жінкам. Також вона має велику кількість провітаміну А, який позитивно впливає на зір, шкіру та зміцнює імунітет. Її також можна використовувати у салатах, рагу, супах та ін.

Кукурудза багата на вітаміни: РР, Е, D, К, вітаміни групи B (В1, В2), а також аскорбінової кислоти. А ще на цінні мінеральні речовини — солі калію, кальцію, фосфору, заліза й магнію, а також мікроелементи — нікель і мідь. Але головне — кукурудза є джерелом клітковини, корисної для травлення.

Довго готувати кукурудзу не потрібно, її варто тільки відварити і після цього можна вживати. Також можна додати масло та спеції.

Огірки можуть допомогти побороти відчуття голоду, втамувати спрагу та наситити організм корисними елементами. Вони містять аскорбінову, фолієву й пантотенову кислоту, а також інші вітаміни та біологічно активні речовини.

Їх можна використовувати для салатів, гарнірів та лимонадів.

Молода квасоля багата білками, вітамінами й мінеральними речовинами. Для підтримки молодості й здоров’я принаймні половина білків у вашому раціоні повинні бути рослинного походження. Саме квасоля є джерелом рослинного білка.

Квасолю можна додати у салати, супи, м’ясні та овочеві страви.

У молодій картоплі менше вуглеводів і більше води, ніж у зрілій осінньо-зимовій картоплі, а її шкірка багата вітамінами й мікроелементами. Її можна готувати різними способами: варити, запікати, тушкувати.

Помідори містять провітамін А, вітамін С, а також корисну речовину лікопен. Він є антиоксидантом і здатний знижувати ризик розвитку раку. Ця речовина стає більш доступною, якщо помідор піддати термічній обробці.

Тому помідори можна споживати не тільки у свіжому вигляді, але й додавати у супи, соуси, овочеві рагу.

Цибулі притаманні антиоксидантні, протизапальні та імуномодулюючі властивості. Овоч багатий на вітамін С, мінеральні речовини.

Додавайте цибулю у свою їжу в свіжому або термічно обробленому вигляді.

Баклажани також мають вітаміни та мінеральні сполуки, які підуть на користь організму. Вони корисні для серцево-судинної системи людини, перешкоджають розвитку діабету, знижують ризик розвитку раку і зміцнюють імунітет. Також сирі та відварені баклажани мають виражений антибіотичний ефект.

Які продукти допоможуть схуднути

Допомогти схуднути може низка простих і доступних продуктів. Наприклад, нежирні молочні продукти, які містять білок і корисний жир. Це сприяє насиченню, водночас ці продукти досить низькокалорійні.

Або ж яйця, які містять мало калорій, але багаті на білок та здорові жири. Детальніше про продукти, які допоможуть схуднути, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ЦГЗ