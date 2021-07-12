У Києві фіксується зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ.

За даними КМДА, він нижчий епідемічного порогу на 77,4%.

– У столиці за 27-й тиждень 2021 року зареєстровано 5 007 хворих на грип та ГРВІ, зокрема на коронавірус… Наразі показник захворюваності становить 169, – йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

Порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності знизився на 13,4%. Дорослого населення захворіло значно менше – 2 242 особи (зниження на 29,5%). Однак серед дітей це показник зріс – 2 765 (зростання на 5,9%).

Водночас з-поміж школярів зареєстровано 1 033 випадки хвороби (зростання на 1,6%).

До лікарень Києва госпіталізували 164 особи, з них – 47 дітей.

У Києві фіксується й загальне покращення епідситуації. У місті виявляють значну меншу кількість нових хворих на коронавірус. Однак столиця продовжує перебувати серед лідерів за темпами поширення вірусу.

Лише протягом останньої доби виявили 63 нових випадки хвороби. Три киянина померло від ускладнень, викликаних вірусом.

32 громадянам міста вдалося побороти коронавірус протягом останньої доби. Детальну статистику коронавірусу у Києві читайте на нашому сайті.