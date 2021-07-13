Лікарі Львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ витягли зі стравоходу 5-річної дитини зі Стрийського району батарейку розміром із 25-копійчану монету.

Вона встигла викликати набряк та опік стравоходу. Дівчинка буде у лікарні ще деякий час. Лікарі простежать, чи немає рубців у стравоході. Якщо вони утворяться, на дитину чекає тривале лікування.

Дитячий хірург Олександр Колодій розказав, що дівчинка повідомила батьків, що проковтнула монетку. Але набряк почав душити дитину, і батьки звернулися за медичною допомогою. Бригада “швидкої” порадила дати дівчинці знеболювальне. Вранці дитині стало зле, і її госпіталізували до Львова.

Рентген показав, що у стравоході є сторонній предмет. Дівчинку прооперували і витягли батарейку. Слизова була обпечена. Тепер лікарі намагаються вивести її зі сну.

Ще три-чотири тижні вона буде під наглядом лікарів.

Зараз на Львівщині фіксується багато випадків, коли діти ковтають батарейки від іграшок або інших приладів, канцелярські цвяхи та магнітні кульки. Медики зауважують, що потрібно більше уваги приділяти дитині та слідкувати, що вона тягне до рота.