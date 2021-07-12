В Україну прибули ще 500 тис. доз вакцин CoronaVac виробництва Sinovac Biotech. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час селекторної наради 12 липня.

– Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко поінформував, що в Україну прибуло ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac, – зазначила прес-служба Офісу президента.

За словами міністра, незабаром вона буде розподілена в регіони, зокрема у найвіддаленіші населені пункти, щоб щепити якнайбільше людей.

Найближчим часом загалом очікують на 1,23 млн доз CoronaVac та 256 тис. доз Pfizer/BioNTech.

Станом на 12 липня країна вже отримала понад 5,6 млн доз різних вакцин, зокрема 2,4 млн доз CoronaVac, майже 1,7 млн доз Comirnaty, та майже 1,6 млн доз AstraZeneca різних виробників.

За словами головного санітарного лікаря Ігора Кузіна, усі вакцини від коронавірусу, які використовує Україна, схвалені для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Вони є безпечними, захищають від важкого перебігу та ускладнень.

З 12 липня всі охочі зможуть отримати щеплення вакциною від Covid-19 виробництва Pfizer/BioNTech. У МОЗ зазначили, що Україна має отримати ще близько мільйона доз вакцини Pfizer/BioNTech до кінця липня, тому у міністерстві ухвалили рішення зробити її доступною для всіх.