Як підготуватися до подорожі за кордон під час Covid-19 – поради МЗС

Літо – час відпусток, тому українці активно обирають, куди б поїхати на відпочинок за кордон. Однак пандемія коронавірусу вже другий рік вносить свої корективи, тож слід знати про нові вимоги щодо перетину кордону та як підготуватися до подорожі.

У Міністерстві зовнішніх справ відповіли на найбільш поширені запитання щодо подорожей за кордон у 2021 році.

Інформація про умови виїзду

Дізнатися актуальну інформацію про правила в’їзду для громадян України у різні країни світу легко на порталі МЗС. На мапі можна обрати країну та переглянути оновлені дані, що стосуються карантину та умов в’їзду.

У МЗС рекомендують переглядати умови до початку закордонної поїздки, щоб уникнути ускладнень на кордоні.

Також у міністерстві зазначили, що попри заборону в’їзду у певну країну, можуть бути передбачені винятки для категорій громадян. Немає уніфікованого для усіх країн списку винятків. Перевірити категорії громадян, яким попри заборону можна потрапити у конкретну країну, зручно на порталі МЗС у розділі Інтерактивна мапа світу. Там можна обрати країну та ознайомитися з деталями.

Загальна інформація щодо режиму в’їзду громадян України до країн світу розміщена на веб-сторінці МЗС.

Що робити, якщо правила перетину кордону зміняться

– Громадянин України за жодних підстав не може бути обмежений у праві на в’їзд в Україну, отже, має право повернутись на батьківщину за будь-яких обставин. У разі надзвичайних ситуацій ви зможете звернутись на відповідні гарячі лінії українських посольств і консульств за кордоном, – кажуть у МЗС.

Також перед поїздкою можна зареєструватися у системі ДРУГ, що допоможе спростити зв’язок із вами у випадку кризової ситуації.

Чи можна перетнути кордон держави транзитом

У МЗС пояснили, що нині порядок транзитного проїзду територією іноземної держави визначається карантинним законодавством відповідної країни.

Тому слід перевіряти інформацію щодо умов в’їзду та транзитного проїзду територією іноземних держав на порталі МЗС. На онлайн-мапі треба обрати країну та опцію Режим тимчасового транзиту.

Covid-cертифікати і подорожі

Деякі європейські країни почали запроваджувати Covid-cертифікати для того, щоб спростити процес проходження кордонів країн ЄС. Але також є країни, у яких можуть діяти інші умови в’їзду. Наприклад, здача ПЛР-тесту, тесту на антитіла до SARSr-CoV. Водночас певні країни або взагалі не дозволяють в’їзд, або вимагають обов’язкового проходження карантину після перетину кордону.

Умови в’їзду та Covid-cертифікати: що треба знати про подорожі за кордон / 2 фотографии

Проте, якщо в’їзд громадян України до відповідної держави можливий за умови пред’явлення міжнародного свідоцтва про вакцинацію, дані щодо переліку визнаних вакцин зручно перевіряти на порталі МЗС. Шукайте необхідну інформацію в розділі Режим тимчасового в‘їзду для громадян України.

Питання умов перетину кордону, необхідних для цього документів та потенційних заходів тестування і карантину належить до національної компетенції держав-членів ЄС.

Covid-cертифікати в Україні

В Україні вже запустили бета-тестування цифрових Covid-сертифікатів у застосунку Дія. Вони будуть двох видів: міжнародний для подорожей (почне діяти після завершення процедури визнання) та внутрішній – для використання всередині країни, наприклад, відвідування масових заходів.

Найближчим часом буде проведена оцінка готовності до визнання наших сертифікатів країнами-членами ЄС, після чого відбудеться офіційна оцінка від спеціалістів Єврокомісії та процес укладання міжнародних угод.

– Україна — одна з перших країн, яка розпочала комунікацію із стороною ЄС стосовно впровадження Covid-сертифікатів. Паралельно МЗС України у співпраці з МОЗ та Мінцифрою проводить переговори у двосторонньому порядку з країнами щодо взаємного визнання міжнародних сертифікатів, – додали у МЗС.

Поки що у світі не існує єдиної системи із приймання таких документів. З вимогами щодо форми Covid-сертифікату для в’їзду до відповідної країни можна вже зараз ознайомитись на порталі МЗС. Для цього треба обрати ту чи іншу країну на інтерактивній мапі та дізнатися деталі.