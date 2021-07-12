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Людмила Грубник |

В Ізраїлі одностатевим парам дозволили користуватися послугами сурогатних матерів

лгбт

В Ізраїлі Верховний суд визнав незаконною заборону для представників ЛГТБ-спільноти ставати батьками шляхом сурогатного материнства.

Рішення затвердили у неділю, 11 липня 2021 року. Згідно з ним, протягом шести місяців законодавчий орган країни має скасувати правки.

– Ми не можемо змиритися з чинним серйозним порушенням прав людини, яке нині існує у сфері сурогатного материнства, – зазначила суддя Естер Хают.

Представники ЛГБТ-спільноти позитивно сприйняли таке рішення і оцінили його як прорив.

Позов про скасування заборони активісти подали близько року тому. В Ізраїлі одностатевим парам заборонялося користуватися послугами сурогатних матерів, проте гетеросексуальні союзи і самотні жінки мають таке право.

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Водночас і нині в Ізраїлі неможливо укласти гомосексуальний союз, однак такі шлюби, якщо вони зареєстровані за кордоном, офіційно визнаються.

У низці країн світу продовжують відбуватися зміни, які гарантують захист прав і свобод представників ЛГБТ-спільноти. Однак є і держави, де вони, навпаки, обмежуються.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

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