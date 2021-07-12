В Україні підготують медичну систему до потенційного зростання захворюваності на коронавірус через штам Дельта. У країні пришвидшуватимуть темпи вакцинації від Covid-19.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час селекторної наради 12 липня.

Він нагадав, що Рада національної безпеки і оборони вже підтвердила наявність штаму коронавірусу Дельта в Україні. Тому необхідно збільшувати кількість тестувань на Covid-19 та удосконалювати лабораторно потужності, щоб оперативно виявляти цей варіант.

– Уряд планує активно працювати в цьому напрямку наступні тижні для того, щоб скоординувати роботу органів місцевої влади та підготувати медичну систему до потенційного зростання захворюваності, – зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що нині необхідно нарощувати темпи вакцинації проти коронавірусу. За даними МОЗ, в Україні зробили майже 3,5 млн щеплень від Covid-19. Минулого тижня провели 563 тис. щеплень, що є найбільшим тижневим показником від початку вакцинальної кампанії.

За добу, 11 липня, в Україні щепилися 26 356 осіб. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 311 692 людини, з них 2 311 690 людей отримали перший укол, а 1 177 642 особи уже обидва і вважаються повністю імунізованими.