В Україні 12 липня 2021 року підтвердили 2 241 217 випадків коронавірусу, за добу – 174 нових хворих.

З-поміж них – 16 дітей та один медпрацівник.

Загалом в Україні від вірусу померло 52 604 людини, протягом останнього дня – семеро.

Водночас одужати вдалося за час пандемії 2 177 529 українцям, за добу – 236 особам.

З початку поширення вірусу на території країни провели 11 042 753 ПЛР-тестування, за останні 24 години – 9 606 аналізів.

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Дніпропетровській (24), Київській (13) та Одеській (10) областях.

11 липня 2021 року в Україні виявили 290 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З-поміж них – 23 дитини та сім медиків. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на нашому сайті.