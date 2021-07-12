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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Абрамова Юлія |

ВООЗ зробила заяву щодо ревакцинації від коронавірусу

ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що поки недостатньо даних про те, чи буде корисною бустерна доза вакцини для підтримки захисту від коронавірусу.

Таку заяву зробили в організації після того, як в компанії Pfizer повідомили, що імунітет людей починає слабшати через шість місяців після вакцинації.

– Ми не знаємо, чи будуть потрібні бустерні вакцини для підтримки захисту від коронавірусу, поки не зберемо додаткові дані, але це питання розглядається дослідниками, – заявили у ВООЗ.

При цьому відзначили, що зараз є обмежені дані про те, як довго зберігається захист від поточних доз вакцини від коронавірусу, чи буде корисною додаткова бустерна доза і для кого.

Натомість головний науковий співробітник компанії Pfizer Мікаель Долстен заявив, що перші дані їхніх досліджень свідчать, що третя доза вакцини призводить до підвищення рівня антитіл до 10 разів у порівнянні з другою дозою. Це дозволяє припустити, що третя доза забезпечить надійний захист.

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Наступна глобальна пандемія може статися у будь-який момент, тому світ повинен готуватися до неї прямо зараз. Про це заявив старший міністр Сінгапуру Тарман Шанмугаратнам.

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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