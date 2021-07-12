Конкретна поліцейська дія, арешт або стрілянина, негайно та напряму впливає на залучених у неї осіб. Але наскільки далеко й широко відгомони цієї дії поширюються у суспільстві?

– Оскільки правоохоронні органи безпосередньо взаємодіють із великою кількістю людей, робота поліції може бути помітним, але не зовсім зрозумілим фактором, що впливає на здоров’я населення, – пишуть автори нового дослідження, американські вчені, які вивчають ці питання.

На їхню думку, розуміння того, як правоохоронні органи впливають на психічне, фізичне, соціальне і структурне здоров’я та благополуччя спільноти, є складним завданням, що вимагає участі багатьох академічних та дослідницьких дисциплін, таких як кримінологія, соціологія, психологія й суспільна охорона здоров’я.

Вчені мали намір створити концептуальну модель, яка відображатиме складні відносини між поліцейською діяльністю і здоров’ям населення, та зібрали для співпраці міждисциплінарну команду дослідників.

Серед безлічі прикладів, розглянутих у новій моделі, дослідники також показують циклічний характер поліцейської діяльності і здоров’я населення.

Вони, наприклад, відзначають, що поліцейські сили, як правило, групуються у неблагополучних співтовариствах, і насичення цих спільнот агресивною тактикою може призвести до більш концентрованої злочинності. Тут слід зрозуміти, чи стали дії поліції причиною збільшення злочинності у районі, або ж ці дії були відповіддю на злочин. Мета моделі – вловити ці складні двонаправлені відносини.

У дослідженні також зазначається, що фізична травма і смерть в результаті дій поліції можуть бути проблемою для психічного здоров’я суспільства в цілому.

На думку авторів, розроблена ними модель підкреслює важливість реформування поліцейської практики, ефективно сприяє благополуччю населення на всіх рівнях.