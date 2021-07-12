У Таїланді відразу в семи осіб діагностовано зараження двома штамами коронавірусу – Альфа і Дельта. Про це повідомило міністерство охорони здоров’я Таїланду.

– В даний час життю хворих нічого не загрожує, однак збільшення кількості випадків змішаної інфекції може призвести до утворення нового гібрида Covid-19 – висловив побоювання глава Департаменту медичних наук Супакіт Сірілак.

Як стало відомо, всі сім пацієнтів інфекційного відділення місцевої лікарні є співробітниками великого будівельного майданчика, розташованого в Бангкоку.

Саме тут свого часу було зареєстровано зараження Covid-інфекцією у понад 1 700 працівників. Причому, майже 25 відсотків з них, як показали результати лабораторних досліджень, були інфіковані Covid-штамом Альфа, інші – Covid-штамом Дельта.

На 12 липня 2021 року в Таїланді зафіксовано майже 350 тис. випадків зараження Covid-19.

За останню добу число інфікованих зросло на 8 656 осіб.

Загальна кількість смертей від коронавірусної інфекції в Таїланді становить близько 3 тис. чоловік. Сьогодні, 12 липня, зафіксовано 80 летальних випадків.

В активній фазі хвороби знаходяться більше 90 тис. осіб, з них майже 3 тис. в критичному стані.

Джерело: Bangkok Post