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Ольга Тетеріна |

Захворюваність на Covid-19 у Фінляндії зросла удвічі через відвідування Євро-2020 у Росії

Захворюваність на Covid-19 у Фінляндії зросла удвічі через відвідування Євро-2020 у Росії

У Фінляндії кількість нових випадків коронавірусу зросла удвічі: за останні два тижні у країні зафіксували 2 240 випадків, а перед цим було 1 093.

Збільшення рівня захворюваності пов’язане з футбольними вболівальниками, які повернулися з Російської Федерації після відвідування матчів чемпіонату Євро-2020.

Про це повідомили у Фінському інституті охорони здоров’я та соціального забезпечення. За їхніми даними, випадки зараження Covid-19 за кордоном стабілізувалися, але залишаються значними.

У період з 21 до 27 червня 50% випадків були зареєстровані за кордоном. А з 28 червня до 4 липня кількість таких випадків становила 24%.

Через появу та поширення нових штамів коронавірусу та значне погіршення ситуації з коронавірусом у Росії, в інституті радять уникати будь-яких поїздок до цієї країни.

– Під час усіх поїздок варто бути обачними, слідкувати за розвитком епідемії у країнах зі значною кількістю хворих та дотримуватися рекомендацій влади під час повернення додому, – зазначили в інституті.

Водночас із 12 липня уряд країни послаблює правила в’їзду в країну з держав із низьким рівнем захворюваності на коронавірус. Туристи зможуть безперешкодно приїжджати до Фінляндії з країн, в яких рівень захворюваності за останні два тижні не перевищував 10 випадків на 100 тис. людей, замість нинішніх 25 випадків.

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Декілька десятків фінів вирушили в Санкт-Петербург (Росія) на матчі Євро-2020. Після поїздки більшість футбольних фанатів отримали позитивний результат Covid-тесту. 24 червня у країні виявили 80 випадків коронавірусу серед мандрівників.

Джерело: Фінський інститут охорони здоров’я та соціального забезпечення

Фото: Depositphotos

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