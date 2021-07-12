Пандемія коронавірусу значною мірою змінила життя українців, змусивши жити в іншому ритмі. Українська дослідницька компанія Gradus Research опитала громадян та з’ясувала, які зміни відбулися у житті мешканців країни.

Зміни після пандемії коронавірусу

Більше економії

Скорочення доходу на 46% спровокувало те, що громадяни, дійсно, почали більше економити та надавати перевагу дешевшим товарам та акційним пропозиціям.

Більше часу біля ТБ

Згідно з результатами дослідження, під час карантину 30% людей зазначили, що почали частіше дивитися кіносеріали, а 21% опитаних – більше часу проводили біля ТБ.

Соціальна дистанція

– Лише 19% українців до пандемії уникали фізичних контактів, під час карантинів ця цифра сягала 27%. Однак після закінчення пандемії 16% мають намір відмовитися від соціального дистанціювання, – йдеться у результатах дослідження.

Робота віддалено

Лише 17% під час пандемії почали працювати дистанційно. Водночас до коронавірусу у такому режимі жили 10% громадян.

Шопінг у мережі

У період пандемії коронавірусу чверть українців почали купувати товари в інтернеті частіше.

Дослідження провела компанія Gradus Research 21 травня 2021 року. Розмір вибірки: 1 000 респондентів, мешканці країни від 18 до 60 років. Метод: самозаповнення анкети у мобільному додатку gradus.app.

Джерело: Gradus Research