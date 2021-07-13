Біля будівлі Верховної Ради відбулася акція Зупиніть наш біль: зараз у нас є тільки Потерпін. Хворі, які потребують препаратів від хронічного болю, народні депутати і випадкові небайдужі перехожі закликали парламент проголосувати за легалізацію медичного канабісу.

В руках учасники акції тримали плакати: Медканабіс – ліки, Голосуйте 5596, Мені потрібен медканабіс, а не Потерпін, Скільки ще терпіти. Вони закликали парламентаріїв проголосувати за законопроект №5596 Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання обігу конопель у медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Проектом закону передбачено легалізацію медичного канабісу. Голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування, один з авторів законопроекту Михайло Радуцький стверджує, що в разі прийняття законопроекту ціна на ліки з канабісу знизиться до $10-12. Це в 10 разів менше їх вартості на чорному ринку.

Відповідно до закону, ліки на основі медичного канабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом, а кожен кущ канабісу буде під відеоспостереженням.

Перший заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко сказав, що близько 200 народних депутатів від СН готові підтримати законопроект про легалізацію медичного канабісу.

Препаратів з медичного канабісу потребують діти з важкою епілепсією, солдати, що страждають на посттравматичний синдром, онкохворі та ще багато інших пацєнтів. Про це докладніше читайте тут.