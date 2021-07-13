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Валентина Летяк |

Чим отруїлися працівники м’ясокомбінату на Полтавщині – можлива причина

лікарня

Голова Кременчуцької райдержадміністрації Олег Лєднік вважає, що 16 працівників м’ясокомбінату в Глобиному могли отруїтися випарами фарби, якою напередодні пофарбували підлогу на другому поверсі.

На його думку, випари спустилися вниз, і працівники на першому поверсі почали скаржитися на подразнення у горлі, запаморочення та головний біль.

Лєднік уточнив, що з 14 госпіталізованих одну людину вирішили доправити в реанімацію, оскільки у неї підвищився тиск.

– Лікарями був проведений обхід. Усі громадяни готуються до виписки, – наголосив він.

Лікарі Глобинської ЦРЛ розповіли, посилаючись на слова потерпілих, що 12 липня десь з 19.00 до 21.00 відчували різкий неприємних запах, схожий на ацетон, який до ночі посилився.

Нині стан пацієнтів лікарі називають задовільним.

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Вночі 13 липня у Глобиному Полтавської області 16 працівників місцевого м’ясокомбінату отруїлися невідомою речовиною, 14 з них госпіталізували до лікарні. Масове отруєння сталося у сортувальному цеху підприємства.

Поліція порушила справу за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України – Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Джерело: УНІАН

Фото: Depositphotos

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