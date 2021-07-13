В Ізраїлі завершують розробляти вакцину від коронавірусу BriLife компанії NRx Pharmaceuticals. На третій стадії речовину планують випробувати не лише на батьківщині, але і в Україні та Грузії.

За інформацією компанії-розробника, вона підписала Меморандум з урядом Ізраїлю.

Випробування у межах третьої фази в інших країнах проводитимуть за підтримки їхніх урядів.

Препарат BriLife базується на попередній, схваленій FDA платформі вакцини, яка була додатково оптимізована і націлена на боротьбу з вірусом.

Речовину створили на базі вірусу, який вже існує, на ньому за допомогою генної інженерії наростили шип-білок коронавірусу. Вакцина проникає до клітин організму і викликає реакцію у вигляді вироблення антитіл.

Її випробування розпочалися у листопаді минулого року. Після остаточних результатів розробники розраховують на швидке і доступне промислове масштабування виробництва. Препарат будуть вводити шляхом традиційної ін’єкції.

В Україні для вакцинації від коронавірусу використовують речовини іноземного виробництва. Країна не розробляла власну речовина проти вірусу.

Джерело: NRx Pharmaceuticals