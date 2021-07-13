До вересня 2021 року рівень смертності від коронавірусу може досягти від 54 тис. до 70 тис. випадків із початку пандемії, але це залежить від захворюваності.

Про це повідомив керівник Центру економіки здоров’я KSE Юрій Ганиченко під час онлайн-презентації аналізу ситуації з поширенням Covid-19 13 липня.

За його словами, у липні-вересні в Україні очікується зростання смертності, навіть у разі спалаху вірусу, який прогнозують наприкінці літа.

Нині ситуація із захворюваністю стабільна. За тиждень добові госпіталізації продовжують падати на 10%, кількість пацієнтів із Covid-19 скорочується на 15%. Середньодобова смертність загалом в Україні вийшла на рівень літнього плато 2020 року й становить 17 померлих за добу.

– Ми спостерігаємо серйозне зростання захворюваності у Європі і цей спалах незабаром може прийти в Україну. Отже, вакцинація є критично важливою, – зазначив він.

Ганиченко стверджує, що за останній тиждень темпи вакцинації в Україні зросли на чверть. У середньому вакцинують 81 тис. осіб за добу. Але цей темп необхідно прискорювати. Щоб вакцинувати 70% населення до кінця 2021 року, необхідно робити близько 250 тис. щеплень за добу.

У KSE додали, що українці, які вакцинувалися від Covid-19, можуть відвідати понад 20 європейських країн. В’їзд дозволений в Нідерланди, Словенію, Угорщину, Швейцарію, Австрію, Естонію, Іспанію та Ісландію.

За добу, 12 липня, від коронавірусу вакциновано 83 177 людей. Одну дозу отримали 45 535 людей, повністю імунізовані – 37 642 людини. Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.