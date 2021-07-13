Станом на 13 липня 2021 року у Києві виявили 142 нових випадки коронавірусу. Місто досі перебуває серед лідерів за темпами поширення вірусу.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: